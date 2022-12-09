Роналду не выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко

Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Напомним, что игра состоится завтра и начнется в 17:00.

По данным A Bola, место Роналду в стартовой 11-ке займет нападающий Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Интересно, что в той игре капитан сборной Португалии также остался в запасе и появился на поле лишь после 70-й минуты при счете 5:1.