"Барселона" одержала непростую победу в Ла Лиге

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Бетис” со счетом 2:1.

Победу каталонскому клубу принесли голы Рафиньи и Роберта Левандовски. За хозяев отличился Жюль Кунде, который забил гол в собственные ворота.

“Барселона”, набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис” с 31 очками остался на шестой позиции.

“Бетис” – “Барселона” - 1:2 (0:0)

Голы: Рафинья, 65 - 0:1, Левандовски, 80 - 0:2, Кунде, 85 (автогол) - 1:2

“Бетис”: Руй Силва, Руибаль (Сабали, 78), Песселья, Луис Фелипе, Абнер, Каналес, Вильям Карвалью (Гуардадо, 62), Родригес, Фекир (Хуанми, 63), Иглесиас (Виллиан Жозе, 77), Луис Энрике (Родри, 77).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг, Педри (Кессиэ, 90), Гави (Ферран Торрес, 84), Левандовски, Рафинья (Фати, 80).

Не пропустите: Экс-президенту "Барселоны" в тюрьме выдали вазелин и презервативы.