"Барселона" нацелилась на опытного хавбека "Манчестер Сити"

“Барселона” проявляет интерес к немецкому полузащитнику “Манчестер Сити” Илкаю Гюндогану, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “горожанами”. Таким образом, хавбек может достаться “Барсе” бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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