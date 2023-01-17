"Арсенал" нашел альтернативу украинцу Мудрику

“Арсенал” после провала с подписанием украинца Михаила Мудрика начал искать варианты усиления атаки в Германии.

Как пишет Sky Sport Germany, лондонский клуб может приобрести вингера “Байера” Муссу Диаби.

Соглашение 23-летнего игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года, поэтому за футболиста “Арсеналу” придется заплатить немалую сумму.

“Байер” ожидает выручить с продажи игрока около 60 миллионов.

Известно, что также Диаби интересовался “Ньюкасл”.