"Арсенал" нашел альтернативу украинцу Мудрику
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Байера/Автор неизвестен
“Арсенал” после провала с подписанием украинца Михаила Мудрика начал искать варианты усиления атаки в Германии.
Как пишет Sky Sport Germany, лондонский клуб может приобрести вингера “Байера” Муссу Диаби.
Соглашение 23-летнего игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года, поэтому за футболиста “Арсеналу” придется заплатить немалую сумму.
“Байер” ожидает выручить с продажи игрока около 60 миллионов.
Известно, что также Диаби интересовался “Ньюкасл”.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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