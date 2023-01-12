"Барселона" может подписать сына Роналдиньо

Жоао Мендеш де Ассис Морейра, сын экс-нападающего “Барселоны” Роналдиньо, может перейти в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, 17-летний бразилец в данный момент просмотр в молодежной команде “Барселоны”. Тренерский штаб молодежки в ближайшее время примет решение по футболисту.

Стоит отметить, что Роналдиньо-младший в возрасте 14 лет отказал ПСЖ и заключил соглашение с “Крузейро”, который он покинул в феврале 2022 года.

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