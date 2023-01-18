"Барселона" может наказать Депая: что происходит
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен
Голландский нападающий “Барселоны”Мемфис Депай может быть оштрафован за пропуск тренировки, сообщает AS.
По сведениям источника, главный тренер каталонского клуба Хави крайне недоволен поступком футболиста, хотя ранее сообщалось, что он близок к переходу в “Атлетико”. Впрочем, мадридский клуб в последний момент отказался платить за футболиста требуемые три миллиона евро и намерен заполучить его бесплатно.
В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча и забил один гол.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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