"Барселона" договорилась о переходе полузащитника "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен
Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкай Гюндоган перейдет в “Барселону”, сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.
По сведениям источника, каталонский клуб согласовал с футболистом предварительный контракт, который начнет действовать летом. Хавбек достанется каталонцам бесплатно, так как его контракт с “горожанами” истекает через полгода.
В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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