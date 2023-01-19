"Барселона" договорилась о переходе полузащитника "Манчестер Сити"

Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкай Гюндоган перейдет в “Барселону”, сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб согласовал с футболистом предварительный контракт, который начнет действовать летом. Хавбек достанется каталонцам бесплатно, так как его контракт с “горожанами” истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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