"Барселона" подписала 18-летнего вингера

Аргентинский вингер Лукас Роман стал игроком “Барселоны”.

За 18-летнего футболиста “Ферро” получил 1,2 миллиона евро. Также аргентинский клуб остался владельцем 85% процентов на игрока.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2026-го, сообщает официальный сайт “Барселоны”.

Также интересно, что в контракте сумма отступных за аргентинца прописана на отметке в 400 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роман сыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.