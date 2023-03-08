Азар мог перейти из "Реала" в другой клуб в январе, но отказался

Бельгийский полузащитник мадридского “Реала” Эден Азар мог сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, футболистом интересовался неназванный турецкий клуб, который делал ему предложение. Впрочем, бельгиец отказался уходить из “Реала”, так как он хочет доработать до конца свой контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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