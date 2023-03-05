"Аякс" с большим трудом выиграл в матче чемпионата Нидерландов

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на своем поле обыграл НЕК со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Мохаммед Кудус.

“Аякс”, набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 30 очками остался на 10-й позиции.

“Аякс” - НЕК - 1:0 (0:0)

Гол: Кудус, 52 - 1:0

“Аякс”: Рульи, Ренс, Тимбер, Бейсси, Вейндал, Бергейс (Тейлор, 67), Альварес, Классен (Гриллич, 90+1), Кудус (Консейсау, 90+3), Тадич, Бергвейн (Бробби, 67).

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