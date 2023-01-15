"Атлетико" упустил победу в гостевом матче Ла Лиги

В матче 17-го тура чемпионата Испании “Альмерия” и “Атлетико” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 18-й минуте счет открыл Анхель Корреа, но на 37-й - равновесие восстановил Эль-Билаль Туре.

“Атлетико", набрав 28 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Альмерия” с 18 очками поднялась на 13-ю позицию.

“Альмерия” – “Атлетико” - 1:1 (1:1)

Голы: Корреа, 18 - 0:1, Туре, 37 - 1:1

“Альмерия”: Фернандо, Эли, Чуми, Акьеме, Мелеро (Эгуарас, 79), Робертоне (Пучмаль, 88), Саму Кошта, Посо, Баптистао (Рамазани, 66), Эмбарба (Мендес, 79), Туре (Суарес, 66).

“Атлетико”: Облак, Молина, Витцель, Эрмосо, Рейнилду (Регилон, 67), Льоренте, Сауль, Лемар (Мората, 67), Коке (Барриос, 46), Кондогбиа, Гризманн, Корреа (Фелипе, 77).

Удаление: Регилон (89).

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