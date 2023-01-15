"Атлетико" отказал "Барселоне" в обмене игроками
Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: инстаграм Янника Феррейры Карраско/Автор неизвестен
“Атлетико” отказал “Барселоне” в обмене бельгийского полузащитника Янника Феррейры Карраско на голландского форварда Мемфиса Депая, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, тренерский штаб мадридского клуба рассчитывает на бельгийца. При этом “Атлетико” все равно хочет заполучить Депая, так как ранее отдал в аренду в “Челси” португальского форварда Жоау Феликса.
В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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