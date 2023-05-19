“Атлетико Минейро” отказался покупать игрока "Шахтера"

Бразильский “Атлетико Минейро” не планирует выкупать контракт полузащитника “Шахтера” Педриньо.

25-летний игрок в настоящее время находится в бразильском клубе на правах аренды, которая истекает 30 июня.

“Атлетико Минейро” не против продлить сотрудничество с бразильцем, но о выкупе речь не идет.

Скорее всего, клуб попытается продлить арендное соглашение еще на год.