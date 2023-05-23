"Атлетико" и "Интер" сделали предложения форварду сборной Франции

Мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" сделали предложение нападающему менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский и итальянский клубы намерены подписать форварда, который летом станет свободным агентом. Таким образом, игрока можно будет заполучить бесплатно.

Стоит отметить, что французом также интересуются “Пари Сен-Жермен”, “Манчестер Юнайтед” и “Милан”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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