В Ла Лиге жестко ответили на обвинения от Винисиуса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на слова нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, который заявил, что чемпионат Испании принадлежит расистам.

Тебас напомнил, что Ла Лига пыталась объяснить игроку свою позицию по поводу случаев расизма, но Винисиус дважды не явился на согласованные встречи.

Он также призвал футболиста быть проинформированным о компетенциях Ла Лиги и работе, которую она выполняет.

Очередной скандал с участием футболиста произошел в матче с “Валенсией” (0:1), когда он получил красную карточку.