Асенсио достанется бесплатно топ-клубу

Вингер “Реала” Марко Асенсио может сменить клуб летом.

Как пишет источник, в его услугах заинтересован ПСЖ.

27-летний футболист решил не продлевать контракт с “Реалом” и уже отклонил последнее предложение “сливочных".

В конце сезона испанец получит статус свободного агента.

В то же время источник пишет, что агент Хорхе Мендес поддерживает хорошие отношения с советником ПСЖ Луисом Кампосом., что может повлиять на решение игрока.