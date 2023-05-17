“Арсенал” начал переговоры со своим капитаном

“Арсенал” планирует продлить сроки соглашения с капитаном команды Мартином Эдегором.

Как пишет журналист Саймон Коллингс, лондонский клуб намерен сохранить в составе всех игроков, которые составляют костяк команды в текущем сезоне.

Эдегор перебрался в “Арсенал” летом 2021 года. В этом сезоне 24-летний норвежский полузащитник получил капитанскую повязку.

В текущем сезоне на счету норвежца 15 голов и 7 результативных передач в английской Премьер-лиге.

Его действующий контракт истекает летом 2025 года.