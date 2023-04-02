Аргентинский клуб намерен подписать Месси

Президент клуба "Ньюэллс Олд Бойз" выразил надежду на то, что футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси подпишет контракт с командой.

Он заявил, что Месси заслуживает уважения людей и привел слова президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о том, что этот футболист должен выиграть Кубок Либертадорес.

"Ньюэллс" нацелены на то, чтобы пригласить Месси в свою команду и осуществить мечту всех аргентинских и американских болельщиков. Если это произойдет, "Ньюэллс" станет самым популярным клубом на континенте. Мы будем ждать Месси столько времени, сколько потребуется", - сказал он.