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Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR

Новости футбола Сегодня, 15:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Getty

Рефери в Премьер-лиге будут объявлять болельщикам те или иные решения ВАР, сообщает Daily Mail.

Как сообщают источники, футбольные законодатели IFAB дали разрешение арбитрам предоставлять объяснения относительно решений ВАР. Такие методы имели успешные испытания в клубных матчах Мексики и Португалии, а подтверждение ожидается до их ежегодного общего собрания в марте. Председатель судейской коллегии Премьер-лиги Говард Уэбб был сторонником большей прозрачности в арбитраже.

Переход к более открытой системе потребует одобрения клубов Английской Премьер-лиги, окончательное решение будет принято на годовом общем собрании лиги в июне. В Премьер-лиге, планируют использовать систему подобную той, что использовалась на прошлогоднем женском чемпионате мира в Австралии. На турнире арбитры с микрофонами объявляли и объясняли свои решения зрителям после просмотра ВАР.

Однако, разговоры между арбитром и другими официальными лицами во время матча не планируется. Аудиозаписи будут предоставляться после игры.

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