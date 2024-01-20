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Ангола перестреляла Мавританию в зрелищном матче Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 14:01
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ангола перестреляла Мавританию в зрелищном матче Кубка африканских наций Ангола перестреляла Мавританию в зрелищном матче Кубка африканских наций

Во втором туре группового этапа Кубка Африканских наций встретились сборные Мавритании и Анголы.

Ангольская сборная стартовала на континентальном первенстве с ничьи, а мавританцы свой первый матч проиграли и сегодня им нужно было побеждать.

Команды обменялись голами в первом тайме. На точный удар Желсона Дала Мавритания ответила голом от Амара Буна.

Команды выдали результативное начало второго тайма, забив три гола в течение восьми минут. Ангола забила дважды - Дала оформил дубль и вывел свою команду вперед второй раз, затем сразу же закрепил успех Черных Антилоп Жилберту.

Впрочем, мавританцы не собирались сдаваться. Абубакари Койта сократил отставание в счете красивейшим дальним ударом. Но все попытки номинальных хозяев спасти матч оказались тщетными.

В заключительном туре группе D Ангола сыграет против Буркина-Фасо, а Мавритания встретится с Алжиром. Матчи пройдут 23 января.

Кубок африканских наций, 2-й тур
Мавритания - Ангола - 3:2
Голы: Буна, 43, Койта, 58 - Дала, 30, 50, Жилберту, 53

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