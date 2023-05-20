Анчелотти назвал футболиста, которого не хватает "Реалу"
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Реала
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что потеря левого защитника Ферлана Менди в этом сезоне была серьезной проблемой для команды.
Как известно, французский футболист пропустил большую часть второй половины сезона из-за травмы.
"Нам очень не хватало Менди в этом сезоне. Он играл очень хорошо в прошлом сезоне в обороне.
Однако, из-за его травмы, мы вынуждены были использовать Камавинга на позиции левого защитника, когда реально нуждались в нем на центральной полосе игры", - отметил Анчелотти на пресс-конференции.
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