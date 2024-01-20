Алжир с трудом спас ничью в матче с Буркина-Фасо на Кубке африканских наций

В матче второго тура Кубка Африканских наций между собой сыграли сборные Алжира и Буркина-Фасо.

В первом туре Алжир неожиданно не смог обыграть Анголу (1:1). А вот Буркина-Фасо стартовал с победы над Мавританией (1:0). В случае сегодняшней победы, эта сборная гарантировала бы себе место в 1/8 финала турнира.

Первая половина игры не получилась богатой на голевые моменты. Под самый занавес тайма представитель Ахмата Мохамед Конате переправил мяч в ворота алжирцев. После пересмотра VAR арбитр указал на центр поля.

В начале второго тайма Лисы пустыни восстановили паритет благодаря точному удару Багдада Бунеджа. На экваторе второй 45-минутки номинальные гости получили право пробить пенальти. Приговор реализовал форвард Астон Виллы Бертран Траоре.

Когда казалось, что дело идет к катастрофе для Лисов пустыни, Бунеджа в компенсированное время оформил дубль и спас очко для своей команды.

Таким образом, сборная Буркина-Фасо набрала четыре очка. А вот Алжир с двумя баллами рискует остаться вне плей-офф. Сегодня, в 18:00, сыграют другие участники группы D - Мавритания и Ангола.

Кубок африканских наций

2-й тур. Группа D

Алжир - Буркина-Фасо - 2:2

Голы: Бунеджа, 51, 90+5 - Конате, 45+3, Бертран Траоре, 71, с пенальти