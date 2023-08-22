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Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:14
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Фото: твиттер Аль-Наср/Автор неизвестен

В матче квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов саудовский “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, добился победы над “Шабаб Аль-Ахли” из Объединенных Арабских Эмиратов и вышел в групповой раунд. Матч состоялся в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

На 11-й минуте счет открыл Талиска, которому голевой пас отдал Марцело Брозович. На 18-й минуте равновесие восстановил Яхья Аль-Гассани. В начале второго тайма клуб из ОАЭ вперед вывел Аль-Гассани, который сделал дубль. На 88-й минуте счет сравнял Султан Аль-Ганам с передачи Аймана Яхья. В компенсированное время победу хозяевам принесли голы Талиски и Брозовича. Голевые передачи сделали Яхья и Роналду.

“Аль-Наср” Саудовская Аравия – “Шабаб Аль-Ахли” ОАЭ - 4:2 (1:1, 3:1)
Голы: 1:0 – 11 Талиска, 1:1 – 18 Аль-Гассани, 1:2 – 46 Аль-Гассани, 2:2 – 88 Аль-Ганам, 3:2 – 90+5 Талиска, 4:2 – 90+7 Брозович.

Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Амри (Али, 67), Конан (Яхья, 88), Брозович, Аль-Сулайхим (Гариб, 55), Аль-Хайбари, Талиска, Мане, Роналду.

“Шабаб Аль-Ахли”: Нассер, Аббас, Планич, Ренан, Салем, Абдалла (Ахмед, 65), Миливоевич, Ганиев, Даббур, Игор Жезус, Аль-Гассани.

Желтые карточки: Абдалла (45), Аль-Гассани (56), Нассер (74), Салем (90).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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