"Аль-Наср" Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии

В матче ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, проиграл “Аль-Иттихаду” со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

Победу “Аль-Иттихаду” принесли голы Ромариньо, Абдельраззака Амдалла и Муханнада Аль-Шанкити. У “Аль-Насра” отличился Талиска. Роналду отыграл весь матч без результативных действий.

“Аль-Иттихад” – “Аль-Наср” – 3:1 (2:0)

Голы: Ромариньо, 15 - 1:0, Амдалла, 43 - 2:0, Талиска, 67 - 2:1, Аль-Шанкити, 90+4 - 3:1

“Аль-Наср”: Росси, Аль-Ганам (Бушаль,56), Маду (Конан, 46), Аль-Амри, Аль-Авджами, Аль-Хайбари, Густаво, Мартинес (Аль-Сулайхим, 46), Аль-Наджи (Гариб, 46), Талиска, Роналду.

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