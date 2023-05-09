"Аль-Наср" Роналду определился с новым главным тренером

Новым главным тренером “Аль-Насра” станет португалец Леонарду Жардим, который сейчас возглавляет “Шабаб Аль-Ахли” из ОАЭ, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство саудовского клуба склонилось к кандидатуре данного наставника в связи с тем, что у него хорошие отношения с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что некоторое время назад “Аль-Наср” расстался с французским тренером Руди Гарсией.

48-летний Жардим ранее тренировал такие известные клубы, как “Брага”, “Олимпиакос”, “Спортинг" и “Монако”.

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