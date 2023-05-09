Роналду оттолкнул от себя сотрудника клуба-соперника (фото)

После игры “Аль-Насра” против "Аль-Халиджа" (1:1) форвард Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала.

Португалец выразил свое недовольство попыткой сделать с ним селфи и оттолкнул от себя сотрудника "Аль-Халиджа".

Отметим, что в этой игре Роналду не смог отметиться результативными действиями, а после игры он отдал свою футболку одному из игроков приезжей команды.

В текущем сезоне Роналду провел 13 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две голевые передачи.