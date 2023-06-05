"Аль-Наср" Роналду хочет подписать звезду "Челси"

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Франции Нголо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб собирается сделать предложение футболисту, который летом может стать свободным агентом, так как его контракт с “аристократами” истекает 30 июня 2023 года. Также французом интересуется “Аль-Иттихад”. Сам игрок хотел бы остаться в “Челси”, но переговоры с клубом о новом контракте идут непросто.

В нынешнем сезоне 32-летний Канте провел за “Челси” девять матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.