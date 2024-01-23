Акуи стал новым чемпионом WBA в наилегчайшем весе

Японский боксер Сеиго Акуи стал новым чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

В сегодняшнем бою, который проходил в Осаке, Акуи единогласным решением судей (116-112, 117-111 и 119-109) был сильнее украинца Артема Далакяна, который удерживал этот пояс с 2018 года.

Ранее Далакян шесть раз успешно проводил защиту чемпионского пояса.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Далакяна. На счету Акуи 22 боя и 2 поражения.