"Айнтрахт" и "Вердер" поборются за украинского таланта

"Айнтрахт" и "Вердер" проявляют интерес к защитнику “Славии” и молодежной сборной Украины Максиму Таловерову, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, немецкие клубы рассматривают вариант с арендой футболиста в правом последующего выкупа. Скауты клубов следят за игрой украинца, который в данный момент принимает участие в матчах молодежного чемпионата Европы-2023.

В завершившемся сезоне 22-летний Таловеров выступал на правах аренды за ЛАСК, провел за клуб 13 матчей. Его контракт со “Славией” действует до 31 декабря 2026 года.