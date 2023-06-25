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"Айнтрахт" и "Вердер" поборются за украинского таланта

Новости футбола Сегодня, 12:30
"Айнтрахт" и "Вердер" поборются за украинского таланта Фото: инстаграм Максима Таловерова/Автор неизвестен

"Айнтрахт" и "Вердер" проявляют интерес к защитнику “Славии” и молодежной сборной Украины Максиму Таловерову, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, немецкие клубы рассматривают вариант с арендой футболиста в правом последующего выкупа. Скауты клубов следят за игрой украинца, который в данный момент принимает участие в матчах молодежного чемпионата Европы-2023.

В завершившемся сезоне 22-летний Таловеров выступал на правах аренды за ЛАСК, провел за клуб 13 матчей. Его контракт со “Славией” действует до 31 декабря 2026 года.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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