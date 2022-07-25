"Ювентус" сделал предложение по Фирмино: названа сумма

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"Ювентус" сделал предложение по Фирмино: названа сумма

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

"Ювентус" начал переговоры по трансферу бразильского нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 23 миллиона евро. Англичане могут согласиться продать форварда из-за перебора игроков в атакующей линии.

В прошлом сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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