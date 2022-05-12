"Я лучший в мире". Салах высказался о своей игре

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о своей игре в этом сезоне.

"Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в моей команде, но и во всем мире, то поймете, что я лучший. Я всегда сосредоточен на своей работе и делаю все, что в моих силах, и моя статистика – лучшее доказательство моих слов.

Мне всегда нравится ставить перед собой новые задачи, работать по-разному и что-то менять, это мой долг", – сказал футболист.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах сыграл в 34 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

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