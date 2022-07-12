"Валенсия" подписала полузащитника "Милана"

Теги миланваленсиясамуэль кастильехо

"Валенсия" подписала полузащитника "Милана"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника "Милана" Саму Кастильехо.

Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

27-летний Кастильехо выступал за "Милан" с 2018 года. Всего он провел за клуб 113 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Малагу" и "Вильярреал". Чемпион Италии-2021/2022.

Не пропустите: "Барселона" продала форварда в "Уотфорд". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов