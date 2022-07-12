"Валенсия" подписала полузащитника "Милана"
Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника "Милана" Саму Кастильехо.
Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
27-летний Кастильехо выступал за "Милан" с 2018 года. Всего он провел за клуб 113 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Малагу" и "Вильярреал". Чемпион Италии-2021/2022.
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