В ПСЖ передумали избавляться от Рамоса
Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, руководство французского клуба изначально хотело избавиться от футболиста из-за его травматичности. Впрочем, затем боссы клуба решили, что испанец хорошо влияет на молодых партнеров по команде.
В минувшем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Авторитетный инсайдер подтвердил печальные новости для Почеттино в ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июня
-
Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
-
Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
-
Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
-
ПСЖ нацелился на форварда сборной Италии
-
В ПСЖ передумали избавляться от Рамоса
-
Расписание предсезонного турнира с участием "Зенита", ЦСКА и "Сочи"
-
ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии
-
Тен Хаг потребовал от "Манчестер Юнайтед" купить пятерых игроков
-
"Челси" вступил в борьбу за Габриэла Жезуса
-
Почеттино назвал причину, почему он никогда не возглавит "Барселону"
-
Алексис Санчес хочет вернуться в "Барселону"
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона
-
Асенсио высказался о своем будущем в "Реале"
-
Финляндия обыграла Черногорию в Лиге наций
-
"Милан" близок к подписанию форварда "Ливерпуля"
-
Моуринью отказался возглавить ПСЖ
-
Почеттино высказался об отказе Мбаппе "Реалу"
-
"Удинезе" назвал имя нового главного тренера
-
Хавбек "Шахтера" Мудрик близок к переходу в клуб Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13