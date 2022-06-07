В ПСЖ передумали избавляться от Рамоса

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В ПСЖ передумали избавляться от Рамоса

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французского клуба изначально хотело избавиться от футболиста из-за его травматичности. Впрочем, затем боссы клуба решили, что испанец хорошо влияет на молодых партнеров по команде.

В минувшем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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