В "Барселоне" ответили на слухи о переговорах с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на слухи о том, что агенты Криштиану Роналду вели с каталонским клубом диалог о потенциальном переходе португальца.

По словам Лапорты, его клуб ставил одну цель - подписать Роберта Левандовски.

"Думали ли мы когда-либо о Роналду? У нас есть Левандовски. Он был нашей главной целью, и я предпочту не комментировать дальше. Роналду – большой профессионал, и он всё ещё в хорошей форме. Уверен, у него много вариантов, но он по-прежнему футболист "Манчестер Юнайтед", клуба, который я очень уважаю", – цитирует Лапорту CBS Sports.

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