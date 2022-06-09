Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня
Фото: твиттер сборной Сербии/Автор неизвестен
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Португалии, Испании и Сербии над Чехией, Швейцарией и Швецией.
Лига А
Группа 2
Португалия – Чехия - 2:0 (2:0)
Голы: Канселу, 33 - 1:0, Гедеш, 38 - 2:0
Швейцария – Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Сарабия, 13 - 0:1
Положение команд: Португалия - 7, Испания - 5, Чехия - 4, Швейцария - 0.
Лига В
Группа 4
Норвегия – Словения - 0:0
Швеция – Сербия - 0:1 (0:1)
Гол: Йович, 45 - 0:1
Положение команд: Норвегия - 7, Сербия - 6, Швеция - 3, Словения - 1.
Лига С
Группа 2
Косово – Северная Ирландия - 3:2 (2:1)
Голы: Мурики, 9 (с пенальти) - 1:0, Бютюки, 19 - 2:0, Лэйвери, 44 - 2:1, Мурики, 52 - 3:1, Бэллард, 83 - 3:2
Греция – Кипр - 3:0 (2:0)
Голы: Бакасетас, 8 - 1:0, Павлидис, 20 - 2:0, Лимниос, 48 - 3:0
Положение команд: Греция - 9, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 1.
Группа 4
Гибралтар – Болгария - 1:1 (0:1)
Голы: Минчев, 45 - 0:1, Уокер, 61 (с пенальти) - 1:1
Северная Македония – Грузия - 0:3 (0:0)
Голы: Зивзивадзе, 52 - 0:1, Кварацхелия, 62 - 0:2, Китейшвили, 84 - 0:3
Положение команд: Грузия - 9, Северная Македония - 4, Болгария - 2, Гибралтар - 1.
Лига D
Группа 2
Мальта – Эстония - 1:2 (0:1)
Голы: Васильев, 21 - 0:1, Дегабриэле, 56 - 1:1, Аньер, 90 - 1:2
Положение команд: Эстония - 6, Мальта - 3, Сан-Марино - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4