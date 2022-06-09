Успехи Португалии, Испании и Сербии: результаты Лиги наций 9 июня

Фото: твиттер сборной Сербии/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Португалии, Испании и Сербии над Чехией, Швейцарией и Швецией.

Лига А

Группа 2

Португалия – Чехия - 2:0 (2:0)

Голы: Канселу, 33 - 1:0, Гедеш, 38 - 2:0

Швейцария – Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Сарабия, 13 - 0:1

Положение команд: Португалия - 7, Испания - 5, Чехия - 4, Швейцария - 0.

Лига В

Группа 4

Норвегия – Словения - 0:0

Швеция – Сербия - 0:1 (0:1)

Гол: Йович, 45 - 0:1

Положение команд: Норвегия - 7, Сербия - 6, Швеция - 3, Словения - 1.

Лига С

Группа 2

Косово – Северная Ирландия - 3:2 (2:1)

Голы: Мурики, 9 (с пенальти) - 1:0, Бютюки, 19 - 2:0, Лэйвери, 44 - 2:1, Мурики, 52 - 3:1, Бэллард, 83 - 3:2

Греция – Кипр - 3:0 (2:0)

Голы: Бакасетас, 8 - 1:0, Павлидис, 20 - 2:0, Лимниос, 48 - 3:0

Положение команд: Греция - 9, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 1.

Группа 4

Гибралтар – Болгария - 1:1 (0:1)

Голы: Минчев, 45 - 0:1, Уокер, 61 (с пенальти) - 1:1

Северная Македония – Грузия - 0:3 (0:0)

Голы: Зивзивадзе, 52 - 0:1, Кварацхелия, 62 - 0:2, Китейшвили, 84 - 0:3

Положение команд: Грузия - 9, Северная Македония - 4, Болгария - 2, Гибралтар - 1.

Лига D

Группа 2

Мальта – Эстония - 1:2 (0:1)

Голы: Васильев, 21 - 0:1, Дегабриэле, 56 - 1:1, Аньер, 90 - 1:2

Положение команд: Эстония - 6, Мальта - 3, Сан-Марино - 0.

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