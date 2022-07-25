Спаллетти выгнал с тренировки одного из лидеров "Наполи"

Теги наполилучано спаллеттивиктор осимхенандре-франк замбо-ангисса

Спаллетти выгнал с тренировки одного из лидеров "Наполи"

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

На тренировке неаполитанского "Наполи" произошел скандал, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, во время занятия поссорились камерунский полузащитник Андре Замбо-Ангисса и норвежский защитник Лео Эстигор. Нигерийский форвард Виктор Осимхен активно заступился за скандинава. Из-за этого главный тренер клуба Лучано Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки.

В прошлом сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. 

Не пропустите: "МЮ" хочет купить лидера "Лацио". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" нацелился на одного из лидеров "Интера"

"Челси" нацелился на одного из лидеров "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов