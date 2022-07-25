Спаллетти выгнал с тренировки одного из лидеров "Наполи"

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

На тренировке неаполитанского "Наполи" произошел скандал, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, во время занятия поссорились камерунский полузащитник Андре Замбо-Ангисса и норвежский защитник Лео Эстигор. Нигерийский форвард Виктор Осимхен активно заступился за скандинава. Из-за этого главный тренер клуба Лучано Спаллетти выгнал Осимхена с тренировки.

В прошлом сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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