"Сочи" подписал трех футболистов
Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен
Трое футболистов тверской "Волги" перешли в "Сочи", сообщается на официальном сайте сочинского клуба.
Сочинцы усилились полузащитниками Кириллом Ушатовым, Тимофеем Шипуновым и Даниилом Мартовым.
"Футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с "Зенитом". Приветствуем в Сочи, парни!" - говорится в заявлении клуба.
В минувшем сезоне 22-летний Ушатов провел за "Волгу" 27 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету 19-летнего Мартового шесть забитых мячей и пять голевых передач в 28 поединках. 18-летний Шипунов сыграл 22 матча и забил 4 мяча.
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