"Шахтёр" хочет отсудить у ФИФА 50 миллионов из-за правила о легионерах

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтёр" будет судиться с ФИФА из-за нового правила, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.

Об этом сообщает журналист Игорь Циганик.

В клубе считают, что такое разрешение стало большой проблемой, ведь "Шахтёр" приобрёл много дорогостоящих игроков, которые теперь могут покинуть клуб.

Таким образом, в донецком клубе требуют компенсацию в 50 млн евро.

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