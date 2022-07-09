"Шахтёр" хочет отсудить у ФИФА 50 миллионов из-за правила о легионерах
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтёр" будет судиться с ФИФА из-за нового правила, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.
Об этом сообщает журналист Игорь Циганик.
В клубе считают, что такое разрешение стало большой проблемой, ведь "Шахтёр" приобрёл много дорогостоящих игроков, которые теперь могут покинуть клуб.
Таким образом, в донецком клубе требуют компенсацию в 50 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13