"Севилья" сделала серьезное предложение по лидеру киевского "Динамо"

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

"Севилья" проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает SFC Diario.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 12,5 миллионов евро. "Динамо" может согласиться продать игрока, так как его контракт с клубом истекает через год.

В прошлом сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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