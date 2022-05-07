"Сельта" разгромила "Алавес" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле разгромила "Алавес" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Яго Аспаса, гол Тиаго Гальярдо и автогол Химо Наварро.

"Сельта", набрав 43 очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 28 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Сельта" – "Алавес" - 4:0 (2:0)

Голы: Гальярдо, 6 - 1:0, Аспас, 34 - 2:0, Химо Наварро, 57 (автогол) - 3:0, Аспас, 66 - 4:0

"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Вейга, 71), Мендес (Солари, 68), Серви (Нолито, 73), Бельтран (Тапия, 68), Аспас (Пинеда, 68), Гальярдо.

"Алавес": Пачеко, Теналья (Агиррегабириа, 46), Лагуардиа, Лежен, Химо Наварро, Пина (Пере Понс, 62), Мендес, Мойя (Вальехо, 46), Лум (Мендес, 82), Хоселу, Риоха (Хави Лопес, 67).

Удаление: Химо Наварро (64).

Не пропустите: "Зенит" победил "Химки" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru