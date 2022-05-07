"Сельта" разгромила "Алавес" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле разгромила "Алавес" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли дубль Яго Аспаса, гол Тиаго Гальярдо и автогол Химо Наварро.
"Сельта", набрав 43 очка, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 28 очками остался на последней, 20-й позиции.
"Сельта" – "Алавес" - 4:0 (2:0)
Голы: Гальярдо, 6 - 1:0, Аспас, 34 - 2:0, Химо Наварро, 57 (автогол) - 3:0, Аспас, 66 - 4:0
"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Вейга, 71), Мендес (Солари, 68), Серви (Нолито, 73), Бельтран (Тапия, 68), Аспас (Пинеда, 68), Гальярдо.
"Алавес": Пачеко, Теналья (Агиррегабириа, 46), Лагуардиа, Лежен, Химо Наварро, Пина (Пере Понс, 62), Мендес, Мойя (Вальехо, 46), Лум (Мендес, 82), Хоселу, Риоха (Хави Лопес, 67).
Удаление: Химо Наварро (64).
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14