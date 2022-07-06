"Рома" Моуринью купила защитника сборной Турции

Теги ромалилльзеки челик

"Рома" Моуринью купила защитника сборной Турции

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-службы "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Лилля" и сборной Турции Зеки Челика.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Челик выступал за "Лилль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Бурсаспор", "Каракабей Бирликспор" и "Истанбулспор". За сборную Турции сыграл 32 матча и забил два гола. Чемпион Франции-2020/2021.

Не пропустите: Иско отказал "Роме" Моуринью. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов