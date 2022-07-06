"Рома" Моуринью купила защитника сборной Турции

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-службы "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Лилля" и сборной Турции Зеки Челика.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Челик выступал за "Лилль" с 2018 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Бурсаспор", "Каракабей Бирликспор" и "Истанбулспор". За сборную Турции сыграл 32 матча и забил два гола. Чемпион Франции-2020/2021.

Не пропустите: Иско отказал "Роме" Моуринью. | https://dailysports.net