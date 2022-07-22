Рэмзи получит миллионы за разрыв контракта с "Ювентусом"

Фото: твиттер Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен избавиться от валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 3-4 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2023 года. Если хавбек решит остаться в клубе до конца срока контракта, то он получит семь миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Рэмзи сначала выступал за "Ювентус", а в январе перешел в "Рейнджерс" на правах аренды.

Не пропустите: "Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса. | https://dailysports.net