Рэмзи получит миллионы за разрыв контракта с "Ювентусом"

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Рэмзи получит миллионы за разрыв контракта с "Ювентусом"

Фото: твиттер Аарона Рэмзи/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" намерен избавиться от валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 3-4 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2023 года. Если хавбек решит остаться в клубе до конца срока контракта, то он получит семь миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Рэмзи сначала выступал за "Ювентус", а в январе перешел в "Рейнджерс" на правах аренды.

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