ПСЖ не вел переговоров с Конте

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ПСЖ не вел переговоров с Конте

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не вел переговоров с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, окружение итальянского специалиста опровергло информацию о контактах с руководством французского клуба, назвав подобные разговоры "абсурдными". Ранее сообщалось, что Конте готов подписать с ПСЖ двухлетний контракт и хочет получать зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Напомним, что нынешний главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, скорее всего, покинет клуб летом, несмотря на завоевание титула чемпиона Франции.

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