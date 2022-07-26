ПСЖ купил французского защитника

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ПСЖ купил французского защитника

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "РБ Лейпциг" Норди Мукиеле.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с парижским клубом контракт до лета 2027 года.

24-летний Мукиеле выступал за "РБ Лейпциг" с 2018 года. Всего он провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Лаваль" и "Монпелье". За сборную Франции сыграл 1 матч. 

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