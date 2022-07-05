Победы "Мальме" и "Лудогорца", поражение "Карабаха": результаты квалификации Лиги чемпионов 5 июля
Состоялись матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Мальме" и "Лудогорца" над "Викингуром" и "Сутьешкой", а также поражение "Карабаха" от "Леха".
"Пюник" (Армения) - ЧФР (Румыния) - 0:0
"Мальме" (Швеция) - "Викингур" (Исландия) - 3:2 (2:1)
Голы: Ольссон, 16 - 1:0, Ингасон, 38 - 1:1, Тойвонен, 42 - 2:1, Бирманчевич, 84 - 3:1, Гудйонссен, 90+3 - 3:2
"Лудогорец" (Болгария) - "Сутьешка" (Черногория) - 2:0 (0:0)
Голы: Сантана, 74 - 1:0, Тиссера, 90 - 2:0
"Баллкани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва) - 1:1 (1:1)
Голы: Грипши, 15 - 1:0, Буфф, 25 - 1:1
"Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0 (1:0)
Гол: Ишак, 41 - 1:0
ТНС (Уэльс) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Броббел, 57 - 1:0
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Хибернианс" (Мальта) - 3:0 (2:0)
Голы: Финн, 25 - 1:0, Уоттс, 40 - 2:0, Гэффни, 78 - 3:0
"Шкупи" (Македония) - "Линкольн" (Гибралтар) - 3:0 (2:0)
Голы: Данфа, 11 - 1:0, Адетунджи, 29 - 2:0, Чиполина, 62 (автогол) - 3:0
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