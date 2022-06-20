Названа дата перехода Мане в "Баварию"

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Названа дата перехода Мане в "Баварию"

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане перейдет в "Баварию" в среду, 22 июня, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, мюнхенский клуб в среду представит футболиста на стадионе "Альянц-Арена". Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн планирует использовать игрока на флангах атаки.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за африканца 32 миллиона евро. Эта сумма может вырасти на 9 миллионов евро за счет бонусов.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

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