"Милан" подписал форварда "Ливерпуля"

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с мерсисайдцами истек. "Милан" заключил с форвардом контракт до лета 2026 года.

27-летний Ориги выступал за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 175 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 18 результативных передач. Также играл за "Лилль" и "Вольфсбург". За сборную Бельгии сыграл 32 матча и забил три мяча. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка английской лиги, победитель Клубного чемпионата мира.

Не пропустите: "Милан" близок к покупке хавбека сборной Бельгии. | https://dailysports.net