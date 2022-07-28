Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за фанатов "Фенербахче"

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с турецким "Фенербахче" (2:1).

Как пишут местные СМИ, причиной стали фанаты турецкого клуба, которые по ходу матча начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

Напомним, что первый матч команд завершился со счётом 0:0. В ответной встрече киевляне вырвали победу в овертайме.

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