Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за фанатов "Фенербахче"
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с турецким "Фенербахче" (2:1).
Как пишут местные СМИ, причиной стали фанаты турецкого клуба, которые по ходу матча начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.
Напомним, что первый матч команд завершился со счётом 0:0. В ответной встрече киевляне вырвали победу в овертайме.
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