Лено стал игроком "Фулхэма"

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Лено стал игроком "Фулхэма"

Фото: сайт "Фулхэма"/Автор неизвестен

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено стал игроком "Фулхэма".

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, контракт с 30-летним немцем рассчитан на 3 года с опцией продления еще на год.

По данным британской прессы, сумма трансфера составляет 8 миллионов фунтов.

Лено перебрался в "Арсенал" из "Байера" в 2018 году за 20 миллионов фунтов.

С тех пор голкипер сыграл 101 матч в АПЛ, в 25 из них не пропустив ни одного мяча.

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