Куртуа сделал особое тату в честь победы "Реала" в Лиге чемпионов (фото)
Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен
Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сделал татуировку в честь победы королевского клуба в Лиге чемпионов.
Голкипер нанес на руку изображение ворот из каменной стены, свой игровой номер, а также чемпионский кубок Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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