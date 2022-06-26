Куртуа сделал особое тату в честь победы "Реала" в Лиге чемпионов (фото)

Теги реал мадридтибо куртуа

Куртуа сделал особое тату в честь победы "Реала" в Лиге чемпионов (фото)

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа сделал татуировку в честь победы королевского клуба в Лиге чемпионов.

Голкипер нанес на руку изображение ворот из каменной стены, свой игровой номер, а также чемпионский кубок Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" 51 матч во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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